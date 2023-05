Relembre a grande história de amor de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Ney Matogrosso foi cupido do casal

No livro "Rita Lee: Uma Autobiografia", a cantora conta sobre o primeiro encontro com marido, que foi proporcionado por Ney Matogrosso após um show do cantor, de quem Roberto era guitarrista. Rita ficou interessada pelo instrumentista e chamou a banda para jantar após a apresentação. A artista ficou com Roberto na mesma noite. "O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla", lembrou Rita na obra.