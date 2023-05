Robert De Niro

Aos 79 anos, o ator anunciou a chegada do seu sétimo filho. A identidade da mãe do bebê não foi divulgada, porém, ele já é pai de Drena e Raphael, filhos do relacionamento com Diahnne Abbott, além dos gêmeos Aaron e Julian, da ex Toukie Smith, e da dupla Elliot e Helen, do casamento com Grace Hightower.