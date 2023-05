Guilherme Samora / Divulgação Academia Latina de Gravação faz homenagem a Rita Lee

Rita Lee, uma das maiores artistas brasileiras, morreu na noite da segunda-feira (8) aos 75 anos . A Academia Latina de Gravação emitiu uma nota de pesar sobre a perda da cantora.

A organização do Grammy Latino relembrou as conquistas da rainha do rock brasileiro como ganhadora e indicada ao prêmio por diversas vezes.





"Nossas sinceras condolências à família, amigos e todos os amantes de sua música. Descanse em paz, Rita Lee!", lamentou Manuel Abud, CEO da Academia Latina.

O velório de Rita Lee acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





