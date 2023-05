Reprodução/Instagram/Globo - 08.05.2023 Filha de Palmirinha, Sandra se emocionou ao falar da mãe

O corpo de Palmirinha Onofre começou a ser velado às 09h da manhã no Cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e foi aberto ao público. A apresentadora morreu no último domingo (7) após ter tido problemas renais. Amigos e família estiveram na despedida.

Anderson Clayton, que dá voz ao boneco Guinho no programa de Palmirinha, marcou presença no evento. No Instagram, ele relembrou momentos dos 25 anos que trabalhou com a apresentadora. "Dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas, mesmo assim, sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo que me lembre de você, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos. Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mante-lo sempre vivo por onde eu for", escreveu.

As três filhas de Palmirinha, Tânia, Nancy e Sandra também estiveram no velório. Uma delas, Sandra, relembrou os últimos momentos da apresentadora em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta" : "Ela estava vivendo plenamente, viveu plenamente e não acreditava que um dia pudesse acontecer isso. Estava lutando muito, pedia para sair do hospital".

Reprodução/Globo - 08.05.2023 Tânia, Nancy e Sandra, filhas de Palmirinha, em velório





O consultor de etiqueta Fábio Arruda, que era grande amigo de Palmirinha, foi outro que marcou presença no velório. Ana Maria Braga, que era amiga íntima de Palmirinha e trabalhou com ela no "Note Anote", lamentou por não ter conseguido ir ao velório, mas fez uma homenagem à ela no "Mais Você ": "A gente se falava bastante. E ela sempre foi muito forte. Eu amo muito ela e tenho uma admiração imensa por tudo o que ela foi e o que ela é. Família para ela era tudo. Vocês [as filhas] têm um legado só de orgulho, dessa mulherzinha pequenininha que era um mulherão".





