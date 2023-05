Reprodução / Internet 07.05.2023 Vovó Palmirinha e Ana Maria Braga

Vovó Palmirinha morreu neste domingo (7), em São Paulo, em decorrência de problemas renais. A família informou, através das redes sociais, que a apresentadora e cozinheira não resistiu ao agravamento de problemas renais crônicos.

Ana Maria Braga, amiga de longa data e colega de culinária de Palmirinha Onofre, lamentou a morte da apresentadora nas redes sociais.





“Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família”, escreveu a apresentadora do Mais Você, que revelou Palmirinha para o Brasil no fim da década de 90.

Ao longo das carreiras, Palmirinha e Ana Maria dividiram as telinhas muitas vezes em programas de culinária. O primeiro foi o “Note e Anote”, programa de Ana Maria Braga na Record, onde Palmirinha apresentava receitas especiais.





Além de Ana Maria Braga, nomes como Tatá Werneck e Péricles também fizeram homenagens para a apresentadora e cozinheira que conquistou o Brasil com irreverência.





— Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 7, 2023





