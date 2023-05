Reprodução / Internet 06.05.2023 Katy Perry

A cantora americana Katy Perry fez a alegria dos fotógrafos e foi destaque na internet após a cerimônia de coroação do Rei Charles III, que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, neste sábado (6).

Ao procurar pelo assento marcado no evento, a artista acabou ficando perdida e tornou-se alvo de memes nas redes sociais. Ao perceber que havia viralizado, Katy usou o Twitter para “tranquilizar” os fãs, afirmando que havia encontrado o lugar.

🚨VEJA: Katy Perry chega à Abadia de Westminster para a Coroação do Rei Charles III e está procurando seu assento. #Coronation pic.twitter.com/wz66wkMnCH — CHOQUEI (@choquei) May 6, 2023





don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023





Depois da cerimônia, ela foi tietada por convidados da família real e distribuiu selfies. No entanto, ao sair da Abadia, Katy tropeçou e quase caiu, chamando a atenção dos fotógrafos mais uma vez.





🚨FAMOSOS: Katy Perry tropeça e quase cai após sair da Cerimônia de Coroação do Rei Charles III. #Coronation pic.twitter.com/TxfuzzWLjI — CHOQUEI (@choquei) May 6, 2023





Katy Perry is the main event during the #Coronation . pic.twitter.com/wPgE2UI07c — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 6, 2023









Cerimônia

Após 240 dias da morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, o Rei Charles III foi coroado no sábado (6), na Abadia de Westminster.

Na ocasião, o Arcebispo de Canterbury colocou a Coroa de Santo Eduardo, de 360 anos, na cabeça de Charles. O príncipe William, sucessor da monarquia britânica, também participou da cerimônia e prestou a sua homenagem.

Charles, por sua vez, homenageou o pai, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021, com a música ortodoxa grega do Byzantine Chant Ensemble. Ao final, por volta das 10 horas de Brasília, Charles e Camilla fizeram uma Procissão de 2,1 quilômetros de volta ao palácio de Buckingham. Para isso, utilizaram a carruagem "Gold State Coach", que foi usada pela primeira vez pelo rei George III, em 1762. Cerca de quatro mil integrantes das forças armadas britânicas os acompanharam pelas ruas.

Em seguida, o rei Charles III apareceu na sacada do Palácio de Buckingham e fez o primeiro aceno à multidão, em uma tradição que remonta a 1851, quando a rainha Vitória cumprimentou pela primeira vez os apoiadores.

Enquanto Charles era saudado pelo público, que gritava frases como “God Save the King” (Deus salve o rei), aeronaves da Força Aérea Real sobrevoaram o palácio.

Além de Charles e da rainha Camilla, outros membros do alto escalão da realeza apareceram para cumprimentar os presentes, entre eles, seus irmãos, o príncipe Edward e sua esposa Sophie e a princesa Anne. William e Catherine, príncipe e princesa de Gales, também estiveram no local.

Domingo

O evento segue no domingo, quando está marcado o “Grande Almoço da Coroação”, iniciativa é organizada pelo Eden Project.

Já à noite, o gramado leste do Castelo De Windsor vai receber o show da coroação, pela primeira vez realizado no terreno do castelo. A banda Take That, o músico Lionel Ritchie, o cantor de ópera italiana Andrea Bocelli e a cantora Katy Perry, estão confirmados.

O show terá a presença de 10 mil pessoas, que foram sorteadas por meio de uma divisão geográfica.





