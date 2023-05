Reprodução/Instagram Simony recebe alta hospitalar após internação para tratamento contra o câncer

Simony recebeu alta hospitalar após passar por uma internação para uma nova fase do tratamento contra o câncer no intestino grosso.

A cantora apareceu nos Stories do Instagram para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde.





"Passando aqui pra avisar vocês que eu já estou indo pra casa. (...) Está tudo certo, estou saindo daqui agora, já vou pra casa", tranquilizou ela.

Durante a estadia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a artista dividiu um vídeo enquanto cantava com profissionais do local.





