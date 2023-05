Reprodução / Instagram 27.02.2023 Ivete Sangalo e Priscilla Alcântara

Priscilla Alcântara recebeu críticas de internautas nesta sexta-feira (05) por aparecer em um vídeo dançando “Cria da Ivete”, música de Ivete Sangalo.

“Não me representa! Nunca vi uma mulher que se diz Cristã ter piercing, usar esse estilo de roupa e dançar assim”, dizia um comentário que viralizou na internet, questionando a crença religiosa da cantora, que é evangélica.





Esta não é a primeira vez que a fé de Priscilla é criticada em público, durante o Carnaval, um pastor evangélico também atacou a cantora por estar com Ivete Sangalo em um trio elétrico.

Teofilo Hayashi, um dos organizadores do evento religioso "The Send Brazil", criticou a participação da cantora, afirmando que não se tratava de adoração a Jesus Cristo.

NA época, Priscilla afirmou que não iria se justificar e que preferia usar o tempo para construir algo positivo. Além disso, ela destacou a importância de ter sabedoria para não desperdiçar energia.





