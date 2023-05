Reprodução/Instagram Mãe de J.Lo conta que rezou por 20 anos para a filha reatar com Ben Affleck

A mãe de Jennifer Lopez revelou que rezou por 20 anos para a cantora reatar o relacionamento com Ben Affleck. O casal namorou por dois anos em 2002 e se reencontrou em 2022.





A artista participou do US Today na companhia da matriarca e ela entregou detalhes da relação dos dois.

"Eu sempre soube que eles voltariam, porque eu rezei por 20 anos, disse Guadalupe Rodriguez.

Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em 2022 com direito a três cerimônias. A cantora tem dois filhos de seu relacionamento com Marc Anthony, Max e Emme, e o ator três, Violet, Seraphina e Samuel, do casamento com Jennifer Garner.

