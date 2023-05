Getty Images Jamie Foxx e Kevin Hart

Natasha Blasick, atriz que trabalhou com Jamie Foxx, deu informações sobre o estado de saúde do ator e tranquilizou os fãs ao afirmar que ele está se recuperando.

Em entrevista ao programa "Entertainment Tonight", ela compartilhou que, apesar de notícias negativas, amigos próximos do ator garantiram que ele está melhorando.





"Eu estava mandando uma mensagem para ele e ontem mesmo conversei com um amigo dele, que está realmente em contato com ele. Ele disse: 'Não, não, não, ele está se recuperando' Então, só de ouvir que ele está melhorando me fez sentir muito melhor", disse Natasha.

Outra pessoa que afirmou que Foxx está melhorando foi o ator Kevin Hart, em entrevista ao podcast "Impaulsive", embora não tenha especificado qual é o problema de saúde que o ator enfrenta.

Jamie Foxx teria sofrido um colapso no set do filme "Back in action" após ser vítima de um golpe, segundo a imprensa americana. Até o momento, nenhum membro da família do ator divulgou informações sobre a condição de saúde.





