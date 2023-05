Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Simony realiza tratamento contra câncer no intestino





Simony deu início a uma nova fase do tratamento contra o câncer no intestino nesta terça-feira (2). A cantora está internada em um hospital de São Paulo e comentou a próxima etapa dos procedimentos médicos, que acontece após um ciclo de seis meses de radioterapia e quimioterapia, finalizado em dezembro de 2022.

"Iniciando aqui. Esses são os pré-tratamentos, como costumamos chamar. Temos medicamentos para o enjoo, corticoides, que são essenciais, e também remédios para outras finalidades. Antes das sessões de quimioterapia e imunoterapia, fazemos esses pré-tratamentos, que incluem soros necessários", afirmou nos stories do Instagram.





A artista prometeu comentar como será a imunoterapia, procedimento que não havia realizado anteriormente no tratamento. "Nunca experimentei esse tipo de tratamento, mas estou confiante [...] Agora, vamos receber as gotinhas da cura. Tenho fé que tudo dará certo", disse, exibindo os medicamentos no quarto do hospital.

Simony também recebeu o apoio de celebridades ao falar da internação em outra publicação na rede social. "Rezando sempre por você", declarou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Já deu certo", comentou a modelo Ellen Rocche.





