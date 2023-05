Reprodução/ Instagram Alexandre Suita

Na última terça-feira (2), aconteceu a pré-estreia de "A Grande Conquista", novo reality da Record TV. Na ocasião, foram revelados os 10 participantes famosos que terão a chance, pelo voto do público, de entrar direto no reality com privilégios. Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita e cunhado de Gustavo Lima, é uma das celebridades que estão na primeira fase do programa. Ele conversou ao iG Gente e revelou detalhes dos bastidores da emissora.

Alexandre contou sobre uma cláusula existente no contrato com a Record sobre expressar o posicionamento político no novo reality. "Na maioria das vezes, é melhor evitar a política, para levantar bandeiras e tudo mais, foi isso que entendi das cláusulas", disse ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O youtuber ainda falou sobre as polêmicas que Gusttavo Lima se envolveu após ser acusado de aceitar desvio de verba ilegal como pagamento para show. Alexandre defendeu o sertanejo: "Na balança que eu coloco, acho que todos os artistas em algum momento tiveram algum apoio, seja por parte do governo ou não. A questão em si, virou uma questão política e estamos falando de cultura".

"Eu assim como toda a minha família, vou defender os meus", finalizou ele.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente