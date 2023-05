Reprodução / Instagram Viih Tube

A influenciadora Viih Tube continua compartilhando nas redes sociais as transformações no corpo pós-maternidade. Nesta terça-feira (02), ela falou sobre o processo de perda de peso após o nascimento de Lua, em 09 de abril.

Em menos de um mês, Vitória já perdeu 10 kg com uma alimentação saudável, mas ainda faltam 14 kg para ela voltar ao peso anterior à gravidez.





No entanto, a nova mamãe afirma que não está com pressa para emagrecer e que não quer se cobrar com isso, pois precisa cuidar de sua filha, da casa e trabalhar.

“Zero pretensão de voltar ao peso que eu tinha correndo. Porque se eu começar a me cobrar com isso, eu vou ficar louca.”, afirmou

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.