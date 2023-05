Reprodução / Instagram 02.05.2023 Stenio Garcia comemora 91 anos com surpresa feita pela esposa

Stenio Garcia foi surpreendido com uma festa de aniversário aos 91 anos nesta segunda-feira (1º). O ator celebrou a nova idade em grande estilo, a festa foi organizada pela esposa, Marilene Saade, e a dentista, Rachel Furst.

O evento reuniu amigos e familiares próximos do artista, que não escondeu a emoção com a surpresa. O ator completou os 91 anos de idade no dia 28 de abril, mas ainda não havia tido a chance de comemorar.





“Enfim, começamos a semana agradecendo a vida do meu amor com pessoas que nos proporcionaram tanta alegria e emoção. Começo a semana exalando amor e gratidão por tudo”, escreveu Mari pelo Instagram.

Com mais de 60 anos de carreira, Stenio Garcia participou de inúmeros sucessos na TV, como a novela O Clone (2001) e a série Carga Pesada, exibida até 2007 na Globo.





