Matheus Sampaio

Ex-"Brincando com Fogo" e vencedor do "Power Couple", Matheus Sampaio perdeu todo o dinheiro com apostas e investimentos mal sucedidos. A batalha financeira fez com que o influenciador terminasse o noivado com Brenda Paixão, que alegou se sentir enganada após perder dinheiro com o vício do ex-companheiro. Lucas Albert e Matheus Yurley revelaram dívidas do influenciador.