Reprodução/Instagram Isabella Scherer registra primeira palavra do filho, Bento

Nesta segunda-feira (1) Isabella Scherer surpreendeu ao registrar a primeira palavra do filho, Bento. A vencedora do Masterchef é mãe de gêmeos, fruto do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo alimentando os herdeiros com fruta, quando o menino impressionou ao dizer 'banana'.





"Primeira palavra do Bento? Eu escutei! E você?", questionou ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com a cena: "Sim! Tinha que ser comida, né?", comentou a atriz Gabriela Medvedovsky; "Nem mamãe, nem papai, banana", brincou uma internauta; "Eu tô vendo esse video em um ciclo eterno", declarou outra.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente