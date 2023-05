Reprodução/Instagram Eliezer abriu o jogo sobre a vida sexual após o nascimento da filha

Eliezer respondeu neste domingo (30) a uma das grandes curiosidades que seus fãs tem: A vida sexual dele com Viih Tube após o nascimento de Lua Di Felice. Todo mundo perguntando isso. Ainda não, acho que mesmo se pudesse, nossa rotina atual com a Lua não ia deixar porque agora que a Viih tá ficando mais “tranquila”com relação ao cansaço. Até semana passada ela só ficava acordada para amamentar praticamente. Mas estou na contagem regressiva . Faltam 25 dias”, respondeu para um seguidor.

Apesar de dizer inicialmente que "está na contagem regressiva", já que Viih está no puerpério, Eliezer afirmou que não sabe como será, devido à rotina com a recém-nascida. "A Lua dorme com a gente no quarto, somos praticamente só nós dois, ela mama toda hora, cada mamada é 'papo' de uma hora, e depois eu entro para fazer ela arrotar e ninar (...) Em uma dessas madrugadas que fiquei de plantão, pensei nisso, como vai ser", revelou.