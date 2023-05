Reprodução/Instagram Dani Winits comenta repercussão de texto sobre maternidade solo

Danielle Winits voltou para as redes sociais com o assunto da maternidade solo . Após a repercussão da homenagem para Guy, filho com Jônatas Faro, a atriz desabafou.

"O texto acaba sendo para as pessoas que acabam passando ou já passaram pela mesma dinâmica familiar que eu passo, de ser mãe solo. Até me surpreendeu, algumas pessoas já sabiam, mas eu estava falando da minha vida. Não estou aqui para doutrinar ninguém, estou aqui para partilhar minha vida", iniciou ela.

"Nunca pensei em dividir minhas experiências para subtrair para ninguém. Quero somar na vida do ser humano. O machismo ainda é impregnado na gente, mulher. (...) Estou em desconstrução. É um caminho que busco", completou.

Na sequência, Dani contou a cena que aconteceu no aniversário do herdeiro. "Como é importante a gente trabalhar a nossa culpa, que não existe, e que nossos filhos, que pode aparecer. Perguntei para o meu filho sobre as mensagens de aniversário que ele tinha recebido. Por acaso, ele falou da mensagem do pai. E que ele estava fazendo alguma coisa que não podia vê-lo. Não, não foi por isso que ele não pode ver o pai. A criança não tem que agendar no dia do aniversário uma visita do pai. É o contrário. Somos nós, pais, adultos, que entregamos a nossa disponibilidade, nosso amor, nosso tempo presente", refletiu.

"Não é culpa deles se eles não receberam um telefone, se ficou só no WhatsApp. Se eles não tiveram tempo porque estavam cantando 'parabéns'. Então, mamães solo, assim como eu. Não é sua culpa, nunca foi. Filhos, nunca foi culpa de vocês. Nunca será. Qualquer desleixo afetivo tem endereço. E não é o endereço de vocês. Estou fazendo uma observação sobre o meu universo particular, não tenho o direito de fazer julgamentos do que não tange a minha experiência", concluiu Winits.

Dani Winits e Jônatas Faro foram casados por um ano, em 2010 e 2011. A atriz também é mãe de Noah, de 15 anos, fruto do casamento com Cássio Reis.





