Noivado relâmpago

Após o casamento surpresa com Arthur, Maíra Cardi inovou com o "noivado relâmpago". No sábado (22), Maíra e Thiago Nigro noivaram no rio Jordão, em Israel. A celebração aconteceu após dois meses do anúncio do namoro. "Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira", disse Maíra Cardi.