Dores

Após postar que está grávida de Neymar, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder as dúvidas dos seguidores sobre a gestação, que está no início. Ela começou falando dos incômodos que começou a sentir na gravidez. "Muita cólica e peito sensível", relatou ela. A influencer ainda falou do humor: "O que notei é que estou menos sensível. Pensei que fosse ficar mais chorona".