Receita sexy e caos no estúdio: relembre 8 memes de Ana Maria Braga

'Simone e Maraira'

Ana Maria é conhecida por trocar o nome dos convidados e divertiu Simone e Simaria em uma apresentação no "Mais Você", antes do fim da dupla sertaneja. A apresentadora anunciou as irmãs como "Simone e Maraira", confundindo com Maiara e Maraisa, e levou as cantoras às risadas.