Reprodução/ Instagram MC Sabrina e Pocah

MC Sabrina usou o Instagram para explicar o sumiço dela da vida pública. A questão foi levantantada por Pocah no Twitter e viralizou. A cantora, conhecida por ser precurssora do funk melody, se afastou nas redes sociais e boatos de que ela estaria em cárcere privado começaram a surgir.

Há anos mando mensagem pra Mc Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não sao nada boas, papo de “cárcere privado”, “depressao” e até “estado vegetativo.”

Uma das pioneiras do nosso funk “desaparece” e ngm tá falando nada. POR QUÊ??? https://t.co/NhKqqPq9M3 — POCAH 🔥 (@Pocah) April 15, 2023





"Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal, (já) motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo, e meu desculpa também, por que não?", explicou Sabrina em vídeo.

🚨FAMOSOS: Após pressão nas redes por conta do sumiço, MC Sabrina reaparece.



Ontem internautas subiram a tag #FreeMCSabrina a procura da funkeira. pic.twitter.com/TrOW76QWlh — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2023













A equipe da funkeira também se posicionou sobre o assunto no Instagram: "Viemos por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de 'cárcere privado, e dopar' a MC Sabrina (Sabrina Luíza de Souza) não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual (sic) a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência. Agradecemos aos fãs e artistas o enorme carinho e preocupação."