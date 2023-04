Deserdada pelo pai

Em entrevista ao programa "Esquenta", a apresentadora do "Mais Você" revelou que se meteu em uma briga familiar para cursar faculdade. "Fugi com 18 anos, pulei a janela e tudo mais. Queria estudar, fazer faculdade, e o meu pai disse 'que não, filha dele, não iria estudar'. Quando eu nasci, o meu pai tinha 62 anos. Então, aos 18, o meu pai era mais o meu avô do que pai. Muito bravo. Me deserdou. Ele disse 'quer estudar? Vá, mas vá por sua conta. Não existo mais'", relatou.