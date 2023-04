Além de Patrícia Poeta e Manoel: os 'climões' entre apresentadores da TV

Silvia Abravanel e Yudi Tamashiro

Filha do Silvio Santos e responsável pelo "Bom Dia & Cia", Silvia Abravanel teve uma discussão tensa com o apresentador mirim Yudi Tamashiro. O embate aconteceu após o garoto aparecer no estúdio com um novo corte de cabelo, sem antes pedir a permissão da direção. O patrão Silvio Santos ficou bravo com o novo look e pediu para conversar com Yudi, que decidiu recusar o encontro. "Naquele dia a gente brigou, porque eu falei: ‘menino, você não pode fazer assim. Você trabalha numa emissora como contratado, não é dono’", expôs a apresentadora no “O Programa de Todos os Programas“.