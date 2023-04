Não gostou

Com a repercussão das críticas e muitas pessoas decepcionadas com a organização do evento, seguidores do Thiaguinho passaram a comentar e questionar um pronunciamento do cantor nas redes sociais. Sem tocar no assunto, o pagodeiro bloqueou todos os comentários da rede social, impossibilitando a reclamação dos fãs no que deveria ser um canal direto com o artista.