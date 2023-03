Sertanejo Matheus morreu uma semana após celebrar 6 anos de casamento

Acidente

O cantor morreu na madrugada do dia 29, por volta de 1h40, na Rodovia D. Pedro I, em Valinhos, São Paulo. Matheus havia parado o carro no estacionamento para trocar de lugar com o sogro Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos. No carro estava o artista, o sogro, a sogra, a mulher e uma amiga. Eles estavam indo para o Rio de Janeiro, onde tirariam a documentação do passaporte.