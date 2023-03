Namoro com Ivete e pacto com diabo: as polêmicas envolvendo Xuxa

Programa incorreto

Durante a entrevista para o Conversa com Bial, Xuxa refletiu sobre as questões socialmente incorretas no programa Xou de Xuxa. "Se você parar para ver hoje, todos os meus programas, 80% deles politicamente incorretos, a maneira que eu falava com as crianças, as coisas que eu fazia, o jeito que me vestia, as músicas que tocavam. Era uma coisa que teria sido crucificada se tivesse feito isso hoje em dia", disse ela.