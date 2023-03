Fechando com chave de ouro

Billie Eilish foi responsável por finalizar o primeiro dia de Lollapalooza. Cantando diversos hits da carreira como 'Therefore I Am', 'When the Party's Over', 'Bad Guy' e 'Happier Than Ever', a cantora de 21 anos arrastou a multidão na sua primeira vinda ao Brasil. Billie ainda fez questão de agradecer, já que os primeiros fãs que teve na carreira, são os brasileiros.