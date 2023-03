Se conheceram pelas redes sociais

Duda e Sabrina tiveram os primeiros contatos em dois eventos que foram juntos, mas começaram a conversar, de fato, por meio de mensagens nas redes sociais. No "Encontro", o ator confidenciou a Fátima Bernardes que foi ignorado, de primeira, pela ex-BBB. "Eu já tinha mandado dois 'oi' cheio de mistério e ela não respondeu. A gente já se conhecia de situações sociais, aquele papo de 20 segundos. A Sabrina sempre tinha uma camada de gente em volta dela. Eu mandei mensagem e ela me ignorou. Deu um tempo e ela começou a curtir as minhas fotos, 'opa, que legal'. Me enchi de coragem de novo e mandei outro oi. Aí, dessa vez, ela respondeu", disse ele.