Puladas de cerca

Casados há 27 anos, Poliana e Leonardo iniciaram o namoro em 1994 e se casaram no ano seguinte. Juntos, são pais de Zé Felipe, nascido em 1998. Durante o casamento, o cantor traiu a esposa com a cantora Liz Vargas, vocalista do Banana Split, com quem teve um filho, Matheus Vargas, nascido também em 1998, poucos dias após o irmão.