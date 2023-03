Reprodução/ Instagram Gretchen e Leticia Spiller

Nos últimos dias, um vídeo em que universitárias fazem piada de uma colega de sala por ter 40 anos, em Bauru, em São Paulo, viralizou nas redes sociais e provocou debates. Elas diziam que a estudante não deveria estar na universidade por ser mais velha que elas. Algumas famosas, como Gretchen, Leticia Spiller e Adriane Galisteu entraram na discussão e usaram o Instagram para rebater o etarismo.

"Mulher velha pode estudar se quiser, pode ficar à toa, se desejar. Mulher velha é igual a mulher nova. Só que velha. Envelhecer é privilégio de quem não morre jovem", compartilharam Ingrid Guimarães e Galisteu, com uma frase da escritora Andréa Pachá.

Minique Evans comentou: "Arrasou, amiga!". Já Susana Vieira disse: "Maravilhosa". Luciana Gimenez e Kelly Key também apoiaram a mensagem.

Gretchen, por sua vez, escreveu: "Bom dia para as novinhas que zoam com as mulheres mais velhas. Sabe por que? Vocês também vão envelhecer. E será que envelhecerão com a mesma saúde e energia que nós? Com tanto fast-food, estresse e internet sem limite, não creio nem que cheguem com vida."

