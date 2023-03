reprodução / Twitter Shakira volta a assombrar casa dos sogros com bruxa mais assustadora

Shakira continua surfando na onda do divórcio com Gerard Piqué. Nesta quinta-feira (9), a casa dos sogros voltou a ser assombrada por uma bruxa ainda mais assustadora que a primeira.

No ano passado, Shakira colocou uma boneca de bruxa na varanda em direção à casa dos ex-sogros em Barcelona, com quem não tem boa relação. Com a chegada do inverno europeu, a boneca foi retirada da varanda.





Faltando menos de um mês para a cantora se mudar para Miami com os filhos, Milan e Saha, Shakira colocou uma nova boneca na varanda apontada para a casa dos pais de Piqué. Agora a bruxa possui uma feição mais aterrorizante e parece estar gritando na direção dos sogros.

De acordo com o jornalista Jordí Martín, que acompanha a vida do ex-casal há alguns anos, Piqué poderá visitar os filhos em Miami, mas estaria proibido de levar a nova namorada, Clara Chia e a própria mãe, Montserrat Bernabéu, para as visitas.

🚨FAMOSOS: Shakira coloca bruxa ainda mais assustadora na varanda de sua mansão. pic.twitter.com/zdaXHwPuvv — CHOQUEI (@choquei) March 9, 2023





#VÍDEO | Shakira desafía a los padres de Piqué y coloca una nueva bruja y más terrorífica en su balcón https://t.co/kZdGaIe6y0 pic.twitter.com/nqK2fElZEI — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

















+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.