Segundo o portal inglês The Sun, o rei Charles III está tendo dificuldades em encontrar artistas influentes na música para se apresentar em sua coroação no dia 6 de maio. Elton John, Harry Styles e Adele foram citados como alguns dos nomes que teriam recusado o convite.

“Elton John estava no topo da lista de Charles, mas devido à sua turnê na Europa, onde ele se apresentará na Alemanha na sexta-feira anterior e em seguida a cerimônia em Windsor, ele não conseguiria chegar ao Reino Unido a tempo”, informou uma fonte do site britânico.





De acordo com o portal, uma possível volta das Spice Girls também já foi descartada. Não haveria tempo hábil para os ensaios, tendo em vista que as agendas individuais das cantoras do grupo pop não coincidiram com a coroação.

Ed Sheeran e Robbie Williams são outros nomes famosos que também já recusaram o convite para participar da cerimônia. Por enquanto os nomes confirmados para o evento são: Lionel Richie, a banda Take That e as irmãs Kylie e Dannii Minogue.

