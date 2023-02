Reprodução / Instagram 27.02.2023 Travis Barker

O baterista do Blink-182, Travis Barker, anunciou nas redes sociais que passará por uma cirurgia no dedo lesionado nesta terça-feira (28). No Instagram, ele compartilhou vídeos e fotos do membro machucado, além de uma imagem que mostra a mão imobilizada.

O baterista do Blink-182 machucou o dedo durante um ensaio e passará por cirurgia nesta terça-feira. A banda tem turnê marcada para começar em março, incluindo uma apresentação no Lollapalooza em São Paulo, e até o momento não há informações sobre mudanças na agenda de shows.





Barker recebeu comentários positivos de alguns internautas que desejaram pronta recuperação. Porém, outros o criticaram, sugerindo que a cirurgia seria apenas uma desculpa para não vir ao Brasil.

“Tá parecendo o funcionário que quer da cano trabalho aí posta foto no Instagram pro chefe ver”, duvidou uma seguidora. “Melhore logo pra vir pro Brasil porque gastei mais de mil reais pra te ver”, desejou uma fã.









