Reprodução/Instagram Marcos Pasquim surpreende ao publicar foto raríssima com a namorada

Para celebrar o Valetine's Day, o Dia dos Namorados no mundo, Marcos Pasquim compartilhou uma foto romântica com a namorada, a atriz Karla Nogueira.

No perfil do Instagram, o ator homenageou a amada com um clique em meio à natureza.





"Valentines Day!!!", escreveu o artista na publicação, que contou com vários elogios dos internautas.

"Que lindos", disse uma seguidora; "Que vocês sejam muito felizes", declarou outra; "Casal lindo, felicidades", comentou uma terceira.

Vale ressaltar que Marcos Pasquim e Karla Nogueira estão juntos desde julho de 2021. Discreta, a produtora de cinema mantém as redes sociais privadas.





