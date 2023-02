Hanna Rocha Carol Dias compartilha fotos do parto da segunda filha com Kaká

Nesta terça-feira (14) Carol Dias dividiu com os seguidores fotos inéditas do parto de Sarah, a segunda filha com Kaká .

Pela primeira vez, a modelo revelou o rostinho da herdeira desde o seu nascimento, na madrugada da segunda-feira (13).





"13.02.23 Nasceu nossa Sarah. Obrigada Senhor por essa benção!", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os admiradores da família deram às boas-vindas a bebê através dos comentários e ainda se surpreenderam com a semelhança com a irmã mais velha, Esther. "Mesma carinha da Esther", "Muito parecida com a irmã", "Linda igual à irmã", disseram alguns deles.

Vale lembrar que Kaká é pai de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11, frutos do casamento com a socialite Carol Celico. E, agora, de Esther, de 2 anos, e Sarah.





