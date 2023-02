Foto: Reprodução/Instagram Bárbara Borges comemora Valentines's Day ao lado de Iran Malfitano: 'Minha escolha'

A ex-A Fazenda Bárbara Borges usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (14) para se declarar ao amado, o ator e ex-A Fazenda Iran Malfitano, com quem passou o Valentine's Day e aproveitou para compartilhar fotos da viagem do casal à Amazônia.

A atriz selecionou fotos deles mergulhando com botos cor-de-rosa, posando com preguiças e em momentos românticos a dois, além de, na legenda do álbum, reafirmar o amor que sente pelo ator.

Iran e Bárbara surpreender os fãs com o anúncio do namoro logo no primeiro dia de 2023. O agora casal atuou junto na temporada de Malhação de 2003, exatamente duas décadas atrás, mas afirmam nunca terem tido nenhum tipo de relacionamento na época.

"Amo viver a vida ao seu lado meu amor, namorado, amigo, parceiro. Você me conquista todos os dias, você é a minha escolha todos dias. Como conversamos sério e falamos zoeira!! Como nos divertimos juntos!!! Como nos fazemos bem!!! Sou completamente apaixonada por você! Quero celebrar tudo com você, então, hoje celebro nosso primeiro #valentineday", escreveu ela na legenda da publicação.

"Alguns momentos especiais da viagem maravilhosa que fizemos pra Manaus e conhecemos a aldeia Apurinã, a tribo indígena Tuyuka e mergulhamos com boto!!", finalizou ela.