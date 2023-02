Reprodução/ Twitter REP Festival

O REP Festival 2023 foi altamente criticado devido ao primeiro dia caótico do evento, no último sábado (11). O público reclamou de atrasos, alagamento e até cobras entre a plateia. Alguns artistas, como Racionais MC e Matuê, cancelaram os shows no festival devido à má infraestrutura. Deste modo, a produção do evento decidu cancelar o segundo dia de festival que ocorreiria nesta domingo (12).

"A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado. A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional", comunicou a produção em nota.



Segundo o comunicado, o público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido. "O contato deverá ser feito pela ticketeira oficial: a plataforma Ingresse", informou a produção.



