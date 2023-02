Baile da Vogue tem Bruna Surfistinha, Sabrina Sato e look fora do tema

Sabrina Sato causou

Sabrina Sato foi um dos nomes mais comentados da noite devido aos looks dela. A apresentadora apareceu no evento com um macacão repleto de pétalas. Victoria Ruiz, artista que criou o primeiro look de Sabrina, explicou a peça: “Todas as flores foram escolhidas individualmente e cada uma tem um significado e função. O conceito por trás da peça é mostrar como as flores simbolizam a vida e o ser humano. Quando abrem e florescem contam essa narrativa, as vezes questionando a realidade. Sempre há um elemento inusitado quando eu crio minhas peças, pois vejo significados por outras perspectivas. Foi uma honra produzir uma peça que conecta com uma pessoa tão alegre e cheia de vida como a Sabrina".