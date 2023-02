Reprodução Karoline detalha relação de Gui Araújo com Cecilia, filha de Militão

A influenciadora Karoline Lima fez uma sequência de perguntas e respostas no Instagram, na última quarta-feira (8), onde explicou e deu detalhes sobre o namoro com Gui Araújo, ex-participante do 'De Férias com Ex'.

Questionada sobre o convívio de Guilherme com a filha Cecilia, fruto do relacionamento com o jogador do Real Madrid Éder Militão, Karoline revelou que o influenciador se dá muito bem com a bebê de quase 1 ano.

"A rainha está quase me trocando por ele", brincou a influenciadora.

Na sessão de respostas, Karoline entregou ter ficado indecisa sobre expor publicamente o relacionamento com Gui Araujo.

"A real é que eu prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz. A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar NADA com o Gui, mesmo estando com ele, porque tava bom DEMAIS tudo no off e na vida real, que é o que importa. Apaguei vários stories e feeds antes de realmente postar algo porque eu me perguntava se era realmente NECESSÁRIO trazer essa energia para dentro do que a gente tem. E só postei, porque AMO vocês e AMO compartilhar minha vida com vocês."

A influenciadora ainda respondeu aqueles internautas que dizem que pelo histórico de Guilherme, a relação não vai durar.



"Se não der certo, assim como muita coisa não deu na minha vida, vira experiência. Vira história para contar. Vira amadurecimento. Eu não me arrependo de nada que já aconteceu comigo porque eu não sou covarde, eu me permito viver e sentir."

Karoline também detalhou a história da relação com Gui Araújo, ao ser questionada sobre ter engatado rápido em um namoro, a influenciadora revelou que já tem um passado com o influenciador.

"Foi o que mais demorou a acontecer! A gente se conhece há mais de 2 anos, e começou aí. Daí sempre que eu e ele estávamos solteiros, a gente ficava! Só que sempre foi muito uma relação de amizade, de conversar por horas, mas nunca deu em nada. Daí tive meu último relacionamento e afastamos 100%, só que quando aconteceu tudo na minha vida, nos reaproximamos e ele foi um super apoio para mim. Quando voltei pro Brasil nos reencontramos e ficamos sem compromisso mais uma vez. Só que depois de um tempo ficou mais sério e estamos aí", respondeu.