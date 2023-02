Faltou sensibilidade

No início deste ano, Patrícia Poeta recebeu críticas pela entrevista com Erbena Costa, mãe da soldado Anna Laura Costa, assassinada pelo namorado nos Estados Unidos. Os internautas criticaram a apresentadora por desejar "bom dia" para a mulher que estava visivelmente abalada. Erbana travou no início do papo e Patrícia tentou contornar:" Se a senhora conseguir falar, ótimo. Se a senhora precisar de um tempinho, a gente também interrompe aqui. Vou sentindo seu psicológico". Os internautas não perdoaram. "A Patrícia Poeta falando ao vivo com a mãe de uma menina que foi assassinada, mas com a empatia e o emocional de uma colher de chá. Que horror. E ainda lendo as mensagens do assassino para a mãe da menina. A falta de noção", disse um internauta.