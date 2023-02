Henriqueta Alvarez Ex-The Voice, Lia Gondim abre vaquinha para tratamento urgente dos filhos

A cantora e ex-The Voice Brasil Lia Gondim e o produtor Fernando Rosa, pais de quadrigêmeos, estão correndo contra o tempo para realizar o tratamento de urgência de dois filhos, João Rafael e Pedro Hugo. Os meninos, de 11 meses, precisam realizar uma correção de assimetria craniana.

Após a avaliação dos custos do procedimento, o casal aponta que precisa de R$ 72 mil, já que a família tem que viajar para João Pessoa (PB) para realizá-lo. Por conta disso, eles seguem usando uma vaquinha para pedir a ajuda dos seguidores e amigos no processo.





Em entrevista para o iG Gente, a ex-The Voice Brasil abriu o coração sobre o momento vivido com o marido e produtor de Claudia Leitte. "A assimetria craniana é mais conhecida popularmente como a cabecinha amassada ou cabecinha torta. E isso uma coisa muito comum e pode acontecer até com quem tem um bebê. É na passagem da cabecinha no parto e, muitas vezes, volta naturalmente", explicou ela.

Porém, no caso da gravidez de quatro bebês, o espaço era muito limitado na barriga. "No meu caso, existia a disputa de espaço. Então a cabeça e o quadril é uma coisa que a gente observa na gestação de múltiplos. A gente já sabia há um bom tempo".

De acordo com Lia, existem três tipos de assimetria: a leve, que todos possuem; a moderada, com a qual as meninas nasceram, porém, conseguiram reverter; e a severa, no caso dos dois herdeiros.

"Nos meninos existia a situação que vim descobrir depois, que tem ligação também com o fato da criança ter língua presa. Isso é uma coisa que eu estou assim muito motivada a contar a história e comentar com muitas mães porque era uma coisa que eu não fazia noção", revelou ela.



Por ser cantora, Lia se preocupou bastante com o filho, Rafael, já que ela imaginou um futuro dele na música e, a língua presa, poderia ser um problema. No entanto, ao ouvir que a situação poderia ser resolvida entre o quarto e sexto mês de vida dos bebês, a cantora esperou.

Porém, durante uma nova consulta, ela foi informada que, se tivesse resolvido na UTI, os bebês não teriam assimetria craniana. Desde então, as crianças seguiram em tratamento com fonoaudióloga e fisioterapia. João e Pedro também realizaram a frenicectomia, o corte no freio da língua.

"Como a gente tem feito esse trabalho com profissionais muito competentes, os meninos estão indo super bem com relação ao desenvolvimento", garantiu ela.

Lia Gondim explica a viagem para João Pessoa e gastos extras

Agora, o casal está em busca dos capacetes para o fim do tratamento dos filhos. Nesta quarta-feira (8), eles e os herdeiros estarão em João Pessoa para o start no processo de medição, pedido e entrega dos capacetes.

"O crânio a gente consegue moldar enquanto as fontanelas estão abertas, conhecidas como moleiras", explicou. "A medida que a criança cresce essas moleiras se fecham e você não tem mais como moldar o crânio", completou.

Esses capacetes são feitos no exterior e custam R$ 15,6 mil. Com a corrida contra o tempo, os bebês precisam iniciar o tratamento ainda em fevereiro, já que no fim do mês eles completam um ano.

A partir da chegada dos objetos, a família precisa fazer a ponte aérea entre Salvador e João Pessoa para o reajuste dos capacetes. Todo o procedimento pode durar de três a seis meses. "Nesses custos têm as passagem, hospedagem e o translado", comentou a cantora.

Desde a gestação, o casal criou um perfil para dividir a rotina com os seguidores e até mesmo familiares, pois, por conta da pandemia da covid-19, Lia precisou ficar 100% isolada.

"Todos os nossos seguidores ajudam a gente desde sempre. A gente fez um chá de fraldas e sugeriram fazer um pix e quem pudesse enviaria as fraldas, o leitinho, através do pix. E aí a gente vem fazendo isso", contou. A doação pode ser feita para o pix nossosquadrigemeos@gmail.com

A partir da consulta em João Pessoa, Lia e Fernando terão mais informações para compartilhar com os seguidores do restante do tratamento de João Rafael e Pedro Hugo.





