Reprodução Instagram Andrea Veiga, ex-paquita

A atriz, apresentadora e ex-paquita Andreia Veiga contou, no podcast "Papagaio Falante", que foi assediada dentro da Globo quando tinha, apenas, 14 anos.

Leia também Ex-paquita Dezza Cruz relembra investimento de Xuxa em Babi como atriz

Ela, que está substituindo interinamente o marido Renato Rabelo, apresentava o programa ao lado de Sérgio Mallandro e entrevistava Nizo Neto. Uma das pautas do podcast foi polêmica do assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa.

Deste modo, Andreia contou que já passou por algo parecido. "É engraçado, porque essa coisa de assédio sempre existiu. Só que não davam [esse] nome. Eu mesma, lá dentro da Globo, fui assediada com 14 anos de idade. [Tinha] 14, 15 anos. Mas não tinha esse peso que tem hoje. Era uma coisa meio velada, meio assim", contou.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na época, em 1983, Andreia era assistente de palco do Manchete TV Boxe, na extinta Rede Manchete. Só depois, ela virou paquita de Xuxa Meneghel nos programas Clube da Criança e Xou da Xuxa, entre 1984 e 1986.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente