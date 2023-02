Reprodução / internet Paulo André compra apartamento de luxo avaliado em R$ 3 milhões

Paulo André adquiriu um imóvel avaliado em R$ 3 milhões em Vila Velha, Espírito Santo. Sua nova casa, com vista para o mar, está localizada no Taj Home Resort, o mesmo condomínio onde o cantor Zezé Di Camargo comprou uma propriedade.

Na terça-feira passada (31), o corretor de imóveis Joceandro Xavier postou uma foto no Instagram com o atleta, parabenizando-o pela nova aquisição: “Além de feliz me sinto honrado em poder fazer parte deste momento… você é um Campeão!”, escreveu na legenda.





Espera-se que o empreendimento seja um dos maiores do Espírito Santo, oferecendo mais de 20 mil metros quadrados de espaço de lazer, incluindo piscina, cinema, quadra de tênis e muito mais. A mudança do atleta e da família para o novo lar é prevista para novembro de 2026, quando o resort estará completo, segundo informa o jornal “Extra”.

Paulo André ficou em segundo lugar no “BBB 22”, recebeu prêmios e acumulou mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. O velocista tem seguido carreira como modelo, mas ainda não compartilhou novidades sobre seus novos desafios esportivos.

