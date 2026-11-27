Reprodução/Instagram Mansão de Juliana Paes

Juliana Paes, 47 anos, chamou a atenção dos seguidores ao mostrar detalhes da decoração de sua mansão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A atriz compartilhou imagens de um dos ambientes da residência, que ganhou uma composição especial com espelhos de formatos orgânicos, móveis de madeira e plantas. O espaço também tem sido aproveitado como cenário para produções publicitárias da artista.

A casa fica em um condomínio de luxo e é onde Juliana vive com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro e Antônio. A propriedade foi comprada pela atriz em 2012, por um valor divulgado na época de aproximadamente R$ 3 milhões. Antes de se mudar, ela decidiu reformar o imóvel para adaptá-lo ao gosto da família.

O ambiente mais recente exibido por Juliana tem como protagonista uma parede bege com seis espelhos de diferentes tamanhos e formatos. As peças possuem molduras de madeira e foram distribuídas de maneira assimétrica, criando uma composição que funciona como elemento artístico do espaço.

Reprodução/Instagram Mansão de Juliana Paes

O trabalho foi desenvolvido pelo publicitário e artista Tomás Graeff, a quem a atriz fez questão de agradecer ao apresentar o resultado. “Novo cantinho da casa desbloqueado… Tava louca pra exibir essa parede há um tempão! @tomasgraeff você é um arraso… Arte!!!!!”, escreveu nas redes sociais.

O espaço também conta com um aparador de madeira rústica, poltrona, piso claro e plantas de folhagens largas. A combinação de tons neutros, materiais naturais e elementos orgânicos dá ao ambiente uma proposta acolhedora. A atriz ainda revelou que o local pode ser usado como cenário para suas campanhas publicitárias.

Reprodução/Instagram Mansão de Juliana Paes

Mansão tem decoração rústica e ambientes integrados

Em outras ocasiõe s, Juliana já havia mostrado partes da residência. Em 2022, por exemplo, a atriz compartilhou imagens da sala principal, que tem sofás em tons de creme, revestimentos de madeira no piso e em algumas paredes, além de um tapete colorido. O ambiente segue uma proposta rústica, sem abrir mão de elementos elegantes.

Registros anteriores da casa também mostram uma área de lazer com piscina e espaços ao ar livre. A residência conta ainda com ambientes amplos e integrados, incluindo sala de estar e jantar, além de uma cozinha equipada. Um dos cômodos da parte superior já foi apresentado como espaço multiuso: funciona como quarto de hóspedes e também como estúdio particular da atriz, onde ela pode se maquiar, produzir conteúdo e praticar dança.

Quanto vale a mansão de Juliana Paes?

O valor de compra da propriedade foi divulgado em 2012: cerca de R$ 3 milhões. Atuamente, o imóvel ficou ainda mais valorizado e deve valer aproximadamente o dobro do valor pago pela atriz 14 anos atrás.



