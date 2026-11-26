Reprodução Mansão Viih Tube e Eliezer

A mansão de Viih Tube e Eliezer, avaliada em R$ 8,5 milhões, fica em um condomínio na Granja Viana, na Grande São Paulo. Escolhida para oferecer mais tranquilidade à família, a propriedade tem uma área de mata preservada e foi planejada para garantir privacidade e qualidade de vida aos filhos do casal, Lua, 3 anos, e Ravi, 1 ano.

Com o desenvolvimento dos filhos como prioridade, Viih Tube e Eliezer procuram manter o contato com a natureza. Nas redes sociais, o casal costuma compartilhar momentos em família e destacar a importância da presença dos pais nos primeiros anos de vida das crianças.

Contato com o meio ambiente

A área externa é um dos destaques da mansão. Cercado por diferentes espécies de plantas, o espaço conta com um projeto de paisagismo que valoriza a vegetação local. O ambiente foi pensado para a convivência familiar e oferece liberdade para que Lua e Ravi brinquem ao ar livre. A área também dispõe de um espaço gourmet, cuja decoração acompanha a proposta natural da casa e é ideal para receber amigos e familiares.



O jardim também conta com varanda e piscina, além de decorações feitas em madeira escura e vidro. A área em volta da piscina simula um oásis particular, com pedras e areia, além de ser cercado das plantas características do projeto.



Rotina de gravações

A parte interna da mansão também foi planejada para atender à rotina de Viih Tube e Eliezer, que produzem vídeos e conteúdos para as redes sociais. Com o projeto infantil Turma Tube e a recém-anunciada TV digital, o casal mantém uma agenda de trabalhos na internet e buscou conciliar as atividades profissionais com o conforto de casa. Já os quartos de Lua e Ravi foram projetados para acompanhar o crescimento das crianças e estimular a independência dos dois ao longo dos anos.

A mansão também conta com uma ampla brinquedoteca, projetada para lembrar um parque de diversões, com tobogã e espaços destinados a estimular a criatividade das crianças. Nas redes sociais, eles costumam mostrar diferentes ambientes da propriedade, além de compartilhar momentos com os filhos e registros da rotina familiar em contato com a natureza.