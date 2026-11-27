Divulgação | Prefeitura de São Paulo São Paulo registrou megalotação nos circuitos de Carnaval





A lista oficial dos blocos e cortejos inscritos e pré-aprovados para desfilar no Carnaval de Rua 2027 foi divulgada na última quinta-feira (26). Mesmo que a Prefeitura de São Paulo tenha feito a divulgação pelo Diário Oficial da Cidade (DOCSP) com dois meses de antecedência, o evento ainda não tem patrocinador oficial definido.

A relação reúne 780 desfiles programados entre o pré-carnaval (30 e 31 de janeiro), os dias principais da festa (6 a 9 de fevereiro) e o pós-carnaval (13 e 14 de fevereiro), distribuídos por todas as regiões da capital paulista.

Em fevereiro deste ano, a administração municipal estimou que 16,5 milhões de foliões acompanharam os 627 blocos que saíram às ruas ao longo dos oito dias de festa.

Prefeitura de São Paulo (SP) Ivete Sangalo no carnaval de São Paulo (SP)





Na programação prevista para 2027, a subprefeitura da Sé, no centro, concentra a maior fatia dos cortejos, totalizando 199 apresentações. Já a região de Pinheiros, na Zona Oeste, ocupa o segundo lugar, com 121 desfiles.

A gestão municipal destaca que a grade ainda está sujeita a alterações de horários e trajetos conforme necessidades administrativas e operacionais da cidade.

Megablocos e impasse na Paulista

Entre as atrações confirmadas, a lista traz nomes que costumam arrastar multidões, como Pipoca da Rainha (com Daniela Mercury), Bloco da Pabllo Vittar, BaianaSystem, Acadêmicos do Baixo Augusta, Monobloco, Explode Coração e Espetacular Bloco da Charanga do Franç a. A grade inclui ainda um megashow na Avenida Paulista, marcado para 30 de janeiro, das 9h às 18h, na abertura do pré-carnaval.

Arquivo/Prefeitura de Itanhaém Eventos são uma prévia do que os foliões encontrarão durante a programação de Carnaval





A gestão Ricardo Nunes (MDB) planeja trazer uma atração internacional para o espetáculo na Paulista. A inclusão do evento na grade oficial, contudo, contraria o próprio regulamento do Carnaval de Rua de 2027.

Segundo o Guia de Regras e Orientações publicado pelo município, não são permitidos novos desfiles ou eventos de grande porte durante os períodos de pré e pós-carnaval em nenhuma região da capital.

Diante do impasse, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) notificou a Prefeitura na quinta-feira (19) para que preste esclarecimentos sobre a organização do megashow na Avenida Paulista. O órgão também acompanhará o cumprimento de protocolos de segurança, mobilidade urbana e saúde pública.





Busca por patrocinador

Na quarta-feira (25), a Prefeitura lançou um novo edital de pregão para selecionar o patrocinador oficial do Carnaval de 2027. A medida foi tomada após a primeira licitação terminar deserta, sem empresas interessadas.

Na nova concorrência, marcada para 16 de dezembro, o valor mínimo exigido pela cota de patrocínio caiu de R$ 40 milhões para R$ 36 milhões.