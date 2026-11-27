A lista oficial dos blocos e cortejos inscritos e pré-aprovados para desfilar no Carnaval de Rua 2027 foi divulgada na última quinta-feira (26). Mesmo que a Prefeitura de São Paulo tenha feito a divulgação pelo Diário Oficial da Cidade (DOCSP) com dois meses de antecedência, o evento ainda não tem patrocinador oficial definido.
A relação reúne 780 desfiles programados entre o pré-carnaval (30 e 31 de janeiro), os dias principais da festa (6 a 9 de fevereiro) e o pós-carnaval (13 e 14 de fevereiro), distribuídos por todas as regiões da capital paulista.
Em fevereiro deste ano, a administração municipal estimou que 16,5 milhões de foliões acompanharam os 627 blocos que saíram às ruas ao longo dos oito dias de festa.
Na programação prevista para 2027, a subprefeitura da Sé, no centro, concentra a maior fatia dos cortejos, totalizando 199 apresentações. Já a região de Pinheiros, na Zona Oeste, ocupa o segundo lugar, com 121 desfiles.
A gestão municipal destaca que a grade ainda está sujeita a alterações de horários e trajetos conforme necessidades administrativas e operacionais da cidade.
Megablocos e impasse na Paulista
Entre as atrações confirmadas, a lista traz nomes que costumam arrastar multidões, como Pipoca da Rainha (com Daniela Mercury), Bloco da Pabllo Vittar, BaianaSystem, Acadêmicos do Baixo Augusta, Monobloco, Explode Coração e Espetacular Bloco da Charanga do Franç a. A grade inclui ainda um megashow na Avenida Paulista, marcado para 30 de janeiro, das 9h às 18h, na abertura do pré-carnaval.
A gestão Ricardo Nunes (MDB) planeja trazer uma atração internacional para o espetáculo na Paulista. A inclusão do evento na grade oficial, contudo, contraria o próprio regulamento do Carnaval de Rua de 2027.
Segundo o Guia de Regras e Orientações publicado pelo município, não são permitidos novos desfiles ou eventos de grande porte durante os períodos de pré e pós-carnaval em nenhuma região da capital.
Diante do impasse, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) notificou a Prefeitura na quinta-feira (19) para que preste esclarecimentos sobre a organização do megashow na Avenida Paulista. O órgão também acompanhará o cumprimento de protocolos de segurança, mobilidade urbana e saúde pública.
Busca por patrocinador
Na quarta-feira (25), a Prefeitura lançou um novo edital de pregão para selecionar o patrocinador oficial do Carnaval de 2027. A medida foi tomada após a primeira licitação terminar deserta, sem empresas interessadas.
Na nova concorrência, marcada para 16 de dezembro, o valor mínimo exigido pela cota de patrocínio caiu de R$ 40 milhões para R$ 36 milhões.