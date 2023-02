Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Mel Maia está no elenco da novela 'Vai na Fé'





Mel Maia curtiu o Carnaval em uma festa no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (19). Nas redes sociais, a atriz mostrou que decidiu aproveitar o evento em uma pista para o público geral, criticando o espaço reservado para a curtição dos famosos.



"Vamos de pistão, porque a área dos artistas não tem graça", escreveu nos stories do Instagram. A intérprete de Guiga em "Vai na Fé" participou da festa usando uma bolsa da grife Prada, avaliada em R$ 23 mil. O item foi um presente do namorado da artista, MC Daniel .





Entre outros registros compartilhados, a atriz aparece com outros famosos, como o cantor Dilsinho, que se apresentava no local. O ator Jean Paulo Campos, colega de Maia na trama das sete, também aproveitou o evento com ela.



Veja abaixo algumas das publicações de Mel Maia na festa:



Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Mel Maia curtiu festa de Carnaval no Rio de Janeiro





