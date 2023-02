Camarote Villa

Se você gosta mais do sertanejo, mas quer viver a energia do Carnaval de Salvador, o "Camarote Villa" é a escolha certa. Ele traz seis dias de festa, mais de 60 horas de música com shows distribuídos em diversos ambientes, além de muito conforto com SPA, salão de beleza e muito mais. Nomes como Zé Vaqueiro, Alok, Simone Mendes, Gusttavo Lima, Mari Fernandez e muitos outros foram confirmados neste ano. Os ingressos variam de R$1,240 feminino e R$1.730 masculino.