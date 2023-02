Águia de Ouro - “Um Pedaço do Céu”

A escola tradicional da Pompéia vai em busca do bicampeonato com o tema "Um Pedaço do Céu", inspirado na história de superação de Sueli Maria da Silva, fundadora de uma das maiores redes de bolo do Brasil. O samba também falará das memórias de quem já partiu, questionando a existência e o quanto o ser humano consegue se lembrar.